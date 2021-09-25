Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında
AA - Son Dakika Haberleri
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