Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.