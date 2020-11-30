Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum.
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum.

30.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:20
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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