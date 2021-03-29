Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi.