Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi.
Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener