Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız... - Haberler
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