Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu