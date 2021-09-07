Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz.
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz.
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz. Bize düşen şu anda bu süreci dikkatle takip etmektir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Son dakika: Afganistan'da Taliban, "geçici hükümetini" açıkladı

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz. - Haberler
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