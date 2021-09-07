Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın 'geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz. Bize düşen şu anda bu süreci dikkatle takip etmektir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap