Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM CAMİİ'NDE İNCELEME YAPTI
Bir son dakika haberine göre Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Güven USTA-Ersan SAN/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti.
19.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:29
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Güven USTA-Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti. Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
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Kaynak: DHA