Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, bu hafta idrak edilecek Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e tebriklerini iletti.

Görüşmede ikili meselelerle ilgili hususlar ve iş birliğini ilerletecek adımlar değerlendirildi.

Diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalınmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında 21 Kasım 2020'de gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ele alınmış, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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