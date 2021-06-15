Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı

ŞUŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarına başladı. Erdoğan, iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrinde resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, askeri kıtayı selamladı.

Şuşa Valiliği'nde önünde düzenlenen resmi törenle karşılanan Erdoğan, Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım anlaşmaların de imzalanması bekleniliyor. Erdoğan, 16 Haziran'da ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

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