Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez.' - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye ) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de...

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez."
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Haber: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez.' - Haberler
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