Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye ) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri