Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için...

13.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:46
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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