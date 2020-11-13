Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için...
13.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:46
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel