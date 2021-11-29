Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Arkadaşlara söyledim eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle bu işin üzerine gidelim." - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Arkadaşlara söyledim eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle bu işin üzerine gidelim."

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Arkadaşlara söyledim eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle bu işin üzerine gidelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Arkadaşlara söyledim eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle bu işin üzerine gidelim."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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