Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Arkadaşlara söyledim eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle bu işin üzerine gidelim."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.