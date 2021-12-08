Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır

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AA - Son Dakika Haberleri

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