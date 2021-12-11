Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını...
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberler in, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz."
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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