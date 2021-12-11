Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını... - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberler in, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz."

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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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