Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine...

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (8)

Erdoğan: "Her ne şekilde kurulmuş olursa olsun Ermenistan devletiyle de iyi komşuluk esasına dayalı bir ilişki tesis etmek istiyoruz. Bunun için son 16 yıldır fedakarlığı hep bizim yaptığımız adımlar attık, maalesef bu adımlarımıza samimi bir karşılık bulamadık."

Erdoğan: "Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine düşmüştür."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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