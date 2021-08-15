Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler...

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'nde konuştu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler...

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: 'Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanındadır.
Son dakika: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: "Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanındadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız.'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız."

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler... - Haberler
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