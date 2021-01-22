Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti"

22.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:29

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

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Erdoğan: "Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir."

Erdoğan: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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