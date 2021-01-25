Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık."
25.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:39
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal