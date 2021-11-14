Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır."
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır."
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AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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