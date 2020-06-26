Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi...
Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir.
26.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir."
Kaynak: AA