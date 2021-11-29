Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop Ayancık Terminal Köprüsü'nün Açılış Töreni'ne video mesaj gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla Aralık ve Mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi.