Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler... Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." Kaynak: AA