Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz"

08.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:43

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (4)

Erdoğan: "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir."

Erdoğan: "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz."

Erdoğan: "Kadını anne, eş, evlat velhasıl insan olmaktan çıkarıp köksüz, ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa gelmeyeceğiz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Prens Harry Hande Soral Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz, kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:47:25. #1.16#
title