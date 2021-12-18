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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL

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