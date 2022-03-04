Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir" - Haberler

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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