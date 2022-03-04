Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir" - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Politika