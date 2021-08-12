Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğunu bölgelerle ilgili bilgi aldı
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğunu bölgelerle ilgili bilgi aldı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğunu bölgelerle ilgili bilgi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, devletin tüm imkanlarıyla seferber edildiğini ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında olunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm afetzedelere de geçmiş olsun temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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