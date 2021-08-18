Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi.'
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi." - Haberler
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