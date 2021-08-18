Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi."
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş