Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi."

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesine yardım) Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi.