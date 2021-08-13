Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Sel bölgesinde) Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan