Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz.