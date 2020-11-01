Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız"

01.11.2020 16:08 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:14

Son dakika haberleri... AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin...

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı. (6)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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