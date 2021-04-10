Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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