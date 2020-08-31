Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Son dakika politika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
31.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:18
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selde şehit olan Variyenli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
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Kaynak: AA