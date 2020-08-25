Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki selde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
25.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki selde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehitler Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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