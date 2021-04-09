Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençcelep, Akdal, Çakır ve Keser ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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