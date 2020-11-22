Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz."
22.11.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:56
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı