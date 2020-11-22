Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz."

22.11.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:56
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya, Dağlık Karabağ'a 5 yeni insani yardım merkezi kurdu
Rusya, Dağlık Karabağ'a 5 yeni insani yardım merkezi kurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Azerbaycan büyük bir insani zafer kazandı'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Azerbaycan büyük bir insani zafer kazandı"
(PARİS)-Fransız Solcu Lider Melenchon: 'Laiklik Yaftası Altında Müslümanlara Yönelik Bir Nefret Var'
(PARİS)-Fransız Solcu Lider Melenchon: "Laiklik Yaftası Altında Müslümanlara Yönelik Bir Nefret Var"

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Deniz Seki Berkun Oya Cem Yılmaz
Spor Deniz Türüç Samet Aybaba Sergen Yalçın Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 16:56:30. #1.14#
title