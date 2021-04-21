Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül'ü aradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül'ü aradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Polonya'da 125 kiloda Rus rakibini devirerek 8. Avrupa şampiyonluğunu kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak tebrik etti.

Polonya'da 125 kiloda Rus rakibini devirerek 8. Avrupa şampiyonluğunu kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak tebrik etti.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçiyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, olimpiyatlarda ikinci altın madalyayı kazanmak için ellinden geleceğini yapacağı söyleyen ve tebrik için teşekkürlerini ileten Akgül, "Pandemiden dolayı uzun bir ara bir ayrı düştük. Sesinizi duymak bize moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. İkinci altını alacağım inşallah. Teşekkür ederim" dedi.

-İHA-

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül'ü aradı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül'ü aradı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül'ü aradı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül'ü aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Kısa çalışma ödeneği'nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
"Kısa çalışma ödeneği"nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Esra Erol Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül'ü aradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 00:23:45. #1.16#

title