Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık"

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık."

Erdoğan: "(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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