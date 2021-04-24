Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgında hayatını kaybeden sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum"
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgında hayatını kaybeden sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgında hayatını kaybeden sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid salgını süresince sağlık çalışanlarının yılmadan çalıştıklarını belirterek, "Hayatını kaybeden tüm sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid salgını süresince sağlık çalışanlarının yılmadan çalıştıklarını belirterek, "Hayatını kaybeden tüm sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamberimizle komşu olacaklardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçerek sağlık çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Sevgili Peygamberimizle komşu olacaklardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını sürecinde birçok vatandaşımızı kaybettik ama bunun yanında birçok sağlıkçı kardeşimizi de doktorlardan hemşiresine, sağlık memurlarına varıncaya kadar onları da kaybettik. Bunların içerisinde her kademeden doktorlarımız, hocalarımız vardı. Tüm bu Covid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışma içerisinde oldular. Hayatını kaybeden tüm sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamberimizle komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler. Bu akşam beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar. Evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgında hayatını kaybeden sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgında hayatını kaybeden sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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