Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel