Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel