Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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