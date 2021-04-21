Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahada terör örgütlerine, uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi, ekonomide de faiz-kur-enflasyon...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahada terör örgütlerine, uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi, ekonomide de faiz-kur-enflasyon şer üçgenine karşı yürüttük"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahada terör örgütlerine, uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi, ekonomide de faiz-kur-enflasyon şer üçgenine karşı yürüttük"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu