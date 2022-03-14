Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin...
AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir."
AA / Özcan Yıldırım - Güncel