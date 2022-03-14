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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin...

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir."

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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