Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
KURTULMUŞ: HİÇ OLMAYAN VEFAT HABERİNDEN GÜNDEM YAPMAK AÇIKÇASI ŞEREFSİZLİKTİR

KURTULMUŞ: HİÇ OLMAYAN VEFAT HABERİNDEN GÜNDEM YAPMAK AÇIKÇASI ŞEREFSİZLİKTİR

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title