Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, bunu toplumu ve bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak, Allah muhafaza bizi çok...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, bunu toplumu ve bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak, Allah muhafaza bizi çok tehlikeli yerlere sürükler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece nefsi için çalışmak, biriktirmek, bunu toplumu ve bireyleri sömürerek yani zulmederek yapmak, Allah muhafaza bizi çok tehlikeli yerlere sürükler."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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