Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız."

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız."