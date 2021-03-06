Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız."

06.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:43
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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