Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız."
06.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:43
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı