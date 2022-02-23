Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna) İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim derdimiz, öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu... - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna) İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim derdimiz, öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu...

AA, Ferdi Türkten - Güncel
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna) İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim derdimiz, öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna) İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim derdimiz, öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözelim."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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