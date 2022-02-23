Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Karadeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit eden mevcut durumu NATO müttefiklerimizle istişare... - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Karadeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit eden mevcut durumu NATO müttefiklerimizle istişare...

AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Karadeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit eden mevcut durumu NATO müttefiklerimizle istişare edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Karadeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit eden mevcut durumu NATO müttefiklerimizle istişare edeceğiz."

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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