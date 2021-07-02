Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil."