Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü