Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak kalmam mümkün değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhu genç olan birisiyim ben. Bütün gençlik çalışmalarının içerisinden gelmiş birisiyim. Dolayısıyla benim gençlikten uzak... - Haberler
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