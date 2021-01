Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya şirketlerine ilişkin, "Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar. Bölücü terör örgütü mensuplarına sergiledikleri müsamahayı, bu katillerin canını yaktığı insanlara göstermediler. Sosyal medya lincine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Dijitalleşmeyle beraber hayatın her alanında olduğu gibi iletişimde de köklü değişiklikler yaşandığını söyleyen Erdoğan, insanlığın, merkezinde teknolojinin yer aldığı yeni bir hayat biçimine doğru yol aldığını dile getirdi.

Bir önceki kuşağın hayal dahi edemediği pek çok imkana bugün teknoloji sayesinde saniyeler içerisinde ulaşabildiklerini ifade eden Erdoğan, "Ben buna adeta bir 'teknolojik faşizm' diyorum, böyle bir yapıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen herhangi bir gelişmeden anında haberdar olunduğunu, önceden saatler harcanan işlerin bugün saniyeler içinde yapılabildiğini anlatan Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla beraber dijitalleşmede yeni bir safhaya geçtik. Eve kapanma zorunluluğu teknolojinin günlük hayatımızdaki yerini hiç olmadığı kadar artırdı. İş dünyasından eğitime, ticaretten sağlığa hayatın rutin düzeninin kısmen devam ettirebilmesinde teknolojinin katkısını elbette inkar edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dezenformasyona maruz kalıyoruz"

Çocukların okula gidemeseler de çevrim içi olarak eğitimlerini sürdürdüklerini, birçok meslek mensubunun da bu zorlu dönemde vazifelerini dijital altyapılar sayesinde sürdürebildiklerine işaret eden Erdoğan, "Ancak dijitalleşme ve yeni medya araçları sağladıkları kolaylıkların yanında ciddi riskler de getirmektedir. Bir yanda demokratik mecraları çeşitlendiren dijital ağlar, diğer yanda siber zorbalık, siber terör ve yalan haber gibi kavramları da gündemimize taşımıştır. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok dezenformasyona maruz kalıyoruz. Bilhassa sosyal medyada yayılan haberlerin kahir ekseriyetini düzmece haberler oluşturuyor. Son günlerde yaşanan dramatik hadiselerin bu bakımdan önemli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Amerika'daki başkanlık seçimlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikan seçim sonuçları ekseninde süren tartışmalar bizim de bir süredir dile getirdiğimiz, bir taraftan teknolojik dedim diğer taraftan da dijital faşizmin nerelere kadar uzanacağını gözler önüne sermiştir. Bakınız burada sadece sosyal medyanın denetimsizliğinin yol açabileceği toplumsal kargaşalardan bahsetmiyorum asıl tehlikeli olan sosyal medya tröstlerinin siyasete ve özgürlüklere yönelik keyfi ve aleni müdahale cesaretlerinin artmasıdır. Demokrasiyi, demokratik kurumları hedef alan şiddet eylemlerini elbette mazur göremeyiz ancak hiçbir hukuki dayanağı olmadan insanların iletişim kanallarının kapatılmasını da kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu sosyal medya şirketlerinin, devletlerin vatandaşlarını koruma amacıyla attığı adımlara verdikleri tepkileri de gayet iyi bildiklerine vurgu yaparak, "Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar. Bölücü terör örgütü mensuplarına sergiledikleri müsamahayı, bu katillerin canını yaktığı insanlara göstermediler. Sosyal medya lincine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler. Daha da vahimi; içeriği, gayesi, çerçevesi ne olursa olsun tüm hukuki düzenlemeleri özgürlüklere müdahale yaygarasıyla sabote ettiler." dedi.

Türkiye olarak, Gezi olaylarından başlayarak bugüne kadar sosyal medya şirketlerinin birçok keyfiliğine maruz kaldıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu yapılara karşı vatandaşımızı ve demokrasimizi savunduğumuz için başta muhalefet partileri olmak üzere acımasızca eleştirildik. Ancak geldiğimiz noktada dijital diktatörlüğe ve siber zorbalığa karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinin önemini daha iyi anlıyoruz. 'İyi ki bu meseleyi çok erkenden gündemimize almışız' diyoruz." diye konuştu.

"Sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz"

Bir hususun altını tekrar çizmek istediğini belirten ve devletin görevinin vatandaşlarının özgürlüğünü korumak, güvenliğini, huzurunu, hak ve hukukunu temin etmek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz, genci yaşlısıyla 83 milyonun tamamına karşı sorumluyuz. Nasıl ülkemiz sınırları içinde teröre izin vermiyorsak sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz. İnsanların tacize uğradığı, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, linç edildiği, her türlü haklarının çiğnendiği bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız. Özgürlük kılıfı altında Türkiye'yi yalan haberin, iftiranın, hakaretin, tehdidin, provokasyonların kol gezdiği bir iklime terk etmeyeceğiz. İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Burada bir ofis kurma ama buradan reklamlarla her şeyiyle paraları al, topla ve Türkiye'yi adeta bir soygun cennetine çevir, yok böyle şey. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksin, Batı'da nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin."

Erdoğan, bu amaçla bir taraftan kendi milli ve yerli alternatiflerini geliştirirken diğer taraftan da hukuki düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerine işaret etti.

Vatandaşların can ve mal emniyetine gösterdikleri hassasiyetin aynısını verilerin korunmasına da gösterdiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" diyerek başlattıkları çalışmalarda önemli mesafe aldıklarına dikkati çekti.

"İnşallah yerlisini, millisini biz de kuracağız, zaman yakın"

Geçen hafta yaşanan hadiselerden sonra bu çalışmaları daha da hızlandıracaklarını belirten Erdoğan, "Son dönemde bazı uluslararası şirketlerin de içinde yer aldığı skandallar bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas olmamız gerektiğini göstermiştir. Veri mahremiyetine dair farkındalık yükseldikçe milli teknolojilere yönelim de artıyor. Yabancı uygulamaların kişisel veriler konusundaki çifte standartlarıyla 'Bip' gibi milli anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanımı yaygınlaşıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu alanda yerli ve milli altyapımızın gücünü arzu ettiğimiz seviyeye çıkartacağımıza inanıyorum. İnşallah yerlisini, millisini biz de kuracağız, zaman yakın." dedi.

Medyanın, toplum adına kamuoyu oluşturan bir kuvvetten ziyade kendisini siyasetin, yargının, yasamanın yerine koyan bir anlayışa sürüklenmesinin en büyük zararının yine medyaya olacağını vurgulayan Erdoğan, "Darbe dönemlerinde Türk medyasının nasıl kötü bir görüntüye sürüklendiğini hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Ayrıcalıklarını kaybedenler rahatsız olsalar da bugün daha renkli, daha demokratik, daha çoğulcu bir medya yapısına sahibiz. Halen eksikliklerimiz yok mu? Elbette var, bu eksiklikleri de gidermenin yollarını arıyoruz. Kaleminin ve mesleğinin hakkını verenlerin sayısı arttıkça inşallah Türk medyasındaki kötü hatıraların izleri de silinecektir." diye konuştu.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğinin bu konuda önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, 2019 yılı Medya Oscarları'na layık görülen basın mensuplarını ve kuruluşları tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Törenden notlar

Konuşmaların ardından farklı kategorilerde ödüllerin takdimi gerçekleştirildi. Buna göre, tartışma programı kategorisinde Tarafsız Bölge programı ile CNN Türk'ten Ahmet Hakan Coşkun, kuşak haber programı kategorisinde TRT Haber'den Cengizhan Cevahiroğlu, güncel program kategorisinde Beyaz TV'den Ferda Yıldırım, kısa belgesel programı kategorisinde Toplumsal Hafıza programıyla A Haber'den Haktan Uysal, aktüel siyasi program kategorisinde Başkent Kulisi programıyla Kanal 7'den Mehmet Acet, ekonomi kuşağı kategorisinde A Para'dan Şafak Tükle Uysal ile Seans Öncesi programı, ekonomi programı kategorisinde Piyasa Hattı programıyla Bloomberg HT'den Gizem Yılmaz, spor programı kategorisinde Son Sayfa Programı ile A Spor'dan Mustafa Göksu ödül aldı.

Televizyon dizisi kategorisinde Atv'den Hercai, kadın oyuncu kategorisinde Kanal D Hekimoğlu dizisinden Ebru Özkan, erkek oyuncu kategorisinde Atv'den Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit, yarışma programı kategorisinde Atv'den Kim Milyoner Olmak İster programıyla Kenan İmrizalıoğlu, radyo kategorisinde Polis Radyosu, radyo yapımcısı kategorisinde TRT Türkü Radyosu'ndan Türküler Ne Der programıyla Mehmet Özbek, yerel kanal kategorisinde Afyonkarahisar'dan Kanal 3 ödüle layık görüldü.

Mustafa Cambaz Özel Ödülü 24 Tv'de An ve Zaman programıyla Koray Şerbetçi'ye ve Nursal Tekin Özel Ödülü ise Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ekibine verildi.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan