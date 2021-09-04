Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize, inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir"
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi Kurdele kesilmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Dua edilmesi
Kurdele kesilmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası açılış törenine katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan