Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize, inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize, inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir"

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi Kurdele kesilmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Dua edilmesi

Kurdele kesilmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası açılış törenine katıldı. (2)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rize, inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rize, inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rize, inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rize, inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılışı'nda konuştu: (3)
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılışı'nda konuştu: (3)
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