Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"
08.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:16
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz