Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

08.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:16
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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