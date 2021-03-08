Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"