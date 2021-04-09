Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum"
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan