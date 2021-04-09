Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum"

Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum'

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:07:46. #1.16#
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