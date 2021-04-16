CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLİSLERLE İFTAR YAPTI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLİSLERLE İFTAR YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengeköy Polis Merkezi'nde polislerle iftar yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengeköy Polis Merkezi'nde polislerle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengeköy Polis Merkezi'ne gelerek, iftarını polislerle açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iftarda Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan iftarın ardından polis merkezinden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLİSLERLE İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLİSLERLE İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLİSLERLE İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLİSLERLE İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLİSLERLE İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLİSLERLE İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN POLİSLERLE İFTAR YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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